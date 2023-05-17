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В КТЖ выясняют обстоятельства возгорания локомотива в Кызылординской области

Автор:  
Арайлым Мұрат
17 Мая 2023, 09:49
В КТЖ выясняют обстоятельства возгорания локомотива в Кызылординской области Фото: instagram.com/railway_1520

КЫЗЫЛОРДА.КАЗИНФОРМ - В Кызылординской области сгорел новый локомотив, принадлежащий АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«16 мая т.г на участке Кызылорда-Жосалы произошло возгорание локомотива грузового поезда. В результате происшествия никто не пострадал. Возгорание оперативно потушено силами районной противопожарной службы», - прокомментировали в пресс-службе КТЖ.

На место происшествия направлен вспомогательный локомотив. Причины возгорания выясняются.

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Локомотив был произведен на локомотивосборочном заводе (АО «Локомотив құрастыру зауыты») в Астане, проинформировали в КТЖ.
КТЖ   Кызылординская область   Происшествия   Кызылорда  
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