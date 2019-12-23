В КТЖ принимаются меры по снижению коррупции

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В АО «НК «Қазақстан темір жолы» состоялась встреча начальников отделений дорог (НОДов) с представителем Агентства по противодействию коррупции, передает МИА «Казинформ».

Цель – еще раз напомнить железнодорожникам об изменениях в антикоррупционном законодательстве. Как известно, в конце ноября текущего года Глава государства подписал поправки в некоторые законодательные акты РК по вопросам государственной службы и противодействия коррупции, которые предусматривают ответственность руководителей госорганов и организаций за коррупцию подчинённых.

Согласно статье 22 Закона «О противодействии коррупции», борьбу с коррупцией в пределах своей компетенции обязаны вести все государственные органы, организации, субъекты квазигосударственного сектора и должностные лица. Руководители железнодорожной компании за совершение подчиненными коррупционных правонарушений подвергнутся дисциплинарному взысканию. К сожалению, такие нарушения в системе АО «НК «ҚТЖ» продолжают иметь место. Поэтому вопрос о необходимости усиления борьбы с коррупцией во всех сферах железнодорожной отрасли не теряет своей актуальности. Следующий 2020-й год предложено провести под эгидой формирования в компании принципа добропорядочности и нулевой терпимости к коррупционным проявлениям.

Весомую поддержку в процессе устранения коррупционных рисков железнодорожникам оказывает проектный офис «Адал жол». Он создан совместно с Агентством по противодействию коррупции. В течение года, совместными усилиями проектного офиса и АО «НК «ҚТЖ», проведены значительные изменения в работе компании. Первые результаты - налицо.

Например, для пресечения злоупотребления со стороны лиц, занимающихся перепродажей билетов, в правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа, утвержденные приказом министра по инвестициям и развитию РК 2 августа 2019 года, были внесены изменения, направленные на автоматизацию некоторых бизнес-процессов. Они заметно улучшают условия для пассажиров, пользующимися услугами железнодорожного транспорта.

Усовершенствованная система электронной продажи проездных документов помогла минимизировать практику создания искусственного дефицита билетов. Нововведениями предусмотрены функционалы блокировки «ловли» мест и листа ожидания. Последняя опция - лист ожидания - при отсутствии мест в системе продажи билетов дает возможность гражданам встать на электронную очередь.

Как только появляется свободное место, информация о необходимости выкупа мест поступает в личный кабинет клиента и на его электронную почту. У клиента - 2 часа на оплату. В случае отсутствия оплаты в течение указанного времени, заявка автоматически аннулируется, и место передается следующему в очереди клиенту. Внедрение новшества дает положительные сдвиги, позволяющие населению приобретать билеты без обращений к «перекупщикам». Администрация сайта bilet.railways.kz заблокировала свыше 60 учётных записей пользователей, на каждую из которых было оформлено недопустимое число проездных документов.

Автоматизирован и процесс подачи и оформления заявок на групповые перевозки. Ведется работа по ограничению возможности оформления билетов на вымышленные фамилии и регистрацию посадки в поезд по чужим билетам. Изменения коснулись и работы сервиса сайта bilet.railways.kz. В новой версии портала пользователи могут увидеть как полный маршрут, по которому будет следовать поезд, так и конкретный отрезок пути пассажира. При этом маршрут отображается с правильным временем отправления и прибытия на станции. Указанный функционал впервые появился и в мобильной версии сайта

Пассажиры теперь могут сэкономить на покупке билета. В частности, внедрена новая опция, которая позволяет клиентам отказаться от постельного белья при коротких поездках. В этом случае его цена будет вычтена из стоимости билета. Также решена проблема с некорректной работой фильтра выбора предпочитаемых мест. Значительно упрощена процедура регистрации пользователя на сайте, теперь нет необходимости ждать подтверждения регистрации на почту. Добавлены новые почтовые сервера, улучшена скорость отправки электронной почты.

Таким образом, набившая всем оскомину проблема с искусственно созданным дефицитом билетов и задействованными в процессе перекупщиками, пошла на убыль.

Помимо этого, изменился и принцип работы внутренних ревизорских служб по контролю и пресечению безбилетного провоза пассажиров, неоформленного багажа. Раньше ревизоры состояли в штате территориальных подразделений КТЖ. В основном, это были сотрудники, годами работавшие на местах и наладившие связи как с проверяемыми объектами, так и с уполномоченными государственными органами. После реорганизации штат ревизоров полностью обновлен, выведен из состава АО «Пассажирские перевозки» и подчинен головному офису компании. В результате – усилился внутренний контроль, что привело к сокращению фактов нарушений.

На безбумажный формат перешли и процессы управления грузовыми вагонами. Автоматизированная система управления договорной и коммерческой работой (АСУ ДКР) позволяет значительно повысить качество работы железнодорожников по обслуживанию отправителей и получателей грузов. АСУ ДКР предусматривает автоматизацию процессов планирования перевозок, оформления перевозочных документов, оплаты за грузовые перевозки, электронного предварительного информирования, трансграничного взаимодействия информационных систем.

Система управления договорной и коммерческой работой уже дает положительные результаты: грузоотправители оценивают ее современной и удобной. Переход на безбумажную технологию избавляет от многочисленных согласований, непроизводительных потерь, повышает оперативность и эффективность работы. «Личный кабинет клиента по расчетам за грузовые перевозки» в системе позволяет отслеживать движение денег на едином лицевом счету клиента/плательщика.

В следующем году совместно с проектом «Адал жол» планируется провести внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности центрального аппарата Компании и подведомственных организациях. По его результатам будет принят комплекс мер, направленный на минимизацию коррупционных проявлений. Будет проведена ревизия актов и реинжиниринг бизнес-процессов в головной и дочерних компаниях. В настоящее время рассматривается вопрос о переводе всех услуг в сфере железнодорожного транспорта в электронный формат.