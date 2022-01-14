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В ҚТЖ подвели итоги работы за 2021 год

14 Января 2022 19:52
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В ҚТЖ подвели итоги работы за 2021 год

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня на расширенном заседании национальная компания «Қазақстан темір жолы» подвела итоги 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу нацкомпании.

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Эксплуатационный грузооборот достиг 239 млрд т-км нетто, что является историческим максимумом за все годы независимости. По итогам года компания показала прибыль. Транзит контейнеров через Казахстан превысил один миллион ДФЭ.

На сети АО «НК «ҚТЖ» обновлено свыше 1000 км железнодорожного пути. Из них 582 километра отремонтировано капитально. Особое внимание обращено на вопросы безопасности движения и труда.

Рост среднемесячной заработной платы в прошлом году составил 22%, оклады работникам Компании повышены и с 1 января 2022 года.
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#КТЖ   #Экономика   #Транспорт  
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