В КТЖ подвели итоги работы за 2023 год

По итогам 2023 года наблюдается сохранение положительной динамики роста производственных и финансовых показателей, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу НК «Казахстан темир жолы» .

Эксплуатационный грузооборот достиг 270 млрд. т-км, увеличившись на 7% к прошлому году. Транзитные перевозки в контейнерах составили 1 млн. 28 тыс. ДФЭ, что на 13,5% больше аналогичного прошлого периода. Объемы перевозок грузов между железными дорогами Казахстана и Китая выросли на 22% и достигли 28 млн.тонн.

Фото: пресс-служба КТЖ

В компании с филиальной сетью во всех регионах Казахстана работает свыше 110 тыс. человек. В 2023 году заработная плата повышена на 20%. На сегодняшний день средняя заработная плата производственного персонала компании превысила республиканский уровень на 26%.

В 2023 году проведены масштабные мероприятия по улучшению условий труда сотрудников. Отремонтировано 228 зданий, 467 помещений и 37 домов отдыха локомотивных бригад. Для доставки линейных сотрудников на место производства работ приобретено 384 единиц транспорта.

Фото: пресс-служба КТЖ

По сети КТЖ установлены 132 модульных здания, оснащенные всем необходимым для полноценного отдыха железнодорожников, выезжающих на отдаленные станции для производства работ (душевыми кабинами, бытовой техникой, мебелью, посудой и т.д). К зданиям подключены все необходимые инженерные коммуникации. В 2024 году планируется установить более 120 модульных зданий. Кроме того, для замены ветхих сооружений по всей стране на перегонах вдоль железных дорог установлены 1224 пункта для обогрева, где могут укрыться во время работы от дождя и ветра железнодорожники. Работа по созданию благоприятных условий труда будет продолжена.

Фото: пресс-служба КТЖ

Приоритетным направлением деятельности нацкомпании остается обеспечение безопасности на железнодорожном транспорте. Также среди основных задач 2024 года – наращивание объемов перевозок и развитие транзита, реализация программ цифровизации, обновление железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава.