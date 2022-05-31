31 Мая 2022 19:05

В ҚТЖ подвели итоги и определили точки дальнейшего роста

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нур-Султане прошло заседание Общественного совета АО «Самрук-Қазына» под председательством Болата Жамишева, где заслушан отчет национальной компании «Қазақстан темір жолы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сегодня мы заслушиваем отчет ҚТЖ. Это национальная компания, деятельность которой интересна не только грузоотправителям, логистическим компаниям и тем, кто взаимодействует с ними, но и всем гражданам. Деятельность ҚТЖ очень важна в социальном, экономическом и политическом плане для страны», - сказал Болат Жамишев перед началом заседания.

В ходе публичного обсуждения заместитель председателя правления «Қазақстан темір жолы» по стратегии и цифровизации Ануар Ахметжанов обратил внимание участников на то, что ҚТЖ – это не только системообразующая транспортно-логистическая компания, но и крупнейший работодатель в стране.

Он отметил, что 2021 год компания завершила с хорошими показателями.

«Тарифный грузооборот достиг 233 млрд ткм. Это наивысший показатель за годы независимости. Впервые объем контейнерных перевозок превысил 1 млн ДФЭ. Получен положительный финансовый результат в размере 120 млрд тенге. Долгосрочный рейтинг АО «НК «ҚТЖ» повышен до уровня «ВВ», - рассказал Ануар Ахметжанов.

Чистая прибыль компании в прошлом году превысила 119 млрд тенге. Важной проблемой остается большой размер внешнего долга холдинга. Долю обязательств ҚТЖ в «твердой» валюте за последние три года удалось снизить с 57% до 36%. По состоянию на 1 мая текущего года консолидированный долг нацкомпании составил 1,9 трлн тенге (по номиналу), из них 36% в «твердой» валюте.

«У нас в этом году погашение долгов почти на 300 млрд тенге. Мы из года в год последние 7-8 лет вынуждены не гасить долги, а постоянно рефинансировать. Наш долг в принципе не меняется за последнее время», - уточнил управляющий директор по финансам АО «НК «ҚТЖ» Даир Кушеров.

При этом финансовое положение нацкомпании, вопросы содержания и обновления активов железной дороги напрямую зависят от тарифов. Действующие тарифы недостаточны для поддержания инфраструктуры, своевременного обновления локомотивного парка и подвижного состава, а также модернизации информационных систем.

«Рост тарифов на услуги ҚТЖ постоянно отстает от роста цен на промышленные товары, тем самым вынуждая компанию сокращать расходы на развитие и уменьшать объем закупки необходимых товаров и услуг. Тариф ҚТЖ остается одним из самых низких в СНГ», - подчеркнул заместитель председателя правления АО «НК «ҚТЖ» по стратегии и цифровизации Ануар Ахметжанов.

По его словам, тарифная политика сформирована в условиях отсутствия на рынке грузовых перевозок частных перевозчиков.

«Нельзя забывать, что помимо доходных перевозок есть и нерентабельные, которые зачастую неинтересны частным перевозчикам, но имеют социально-экономическое значение. Национальный перевозчик без права выбора осуществляет такие виды перевозок, при этом теряя свою конкурентоспособность в рентабельных секторах», - добавил он.

Не все расходы ҚТЖ покрываются тарифом. Как крупнейший работодатель в стране компания уделяет большое внимание социальному положению своих сотрудников и развитию кадрового потенциала.

В 2021 года заработная плата производственного персонала выросла на 20%, а с января текущего года еще на 30%. Каждый сотрудник имеет социальный пакет, включающий различные льготы.

Нацкомпания уделяет большое внимание безопасности и охране труда работников.

«В 2021 году на охрану труда выделено 14 млрд тенге. В компании действует право работника на остановку или отказ от работы, в случае если существует потенциальная опасность на рабочем месте. В 2021 году такой возможностью воспользовалось около 600 работников», - пояснил Ануар Ахметжанов.

В результате недофинансирования нет возможности заняться ремонтом действующей инфраструктуры. 60% парка локомотивов старше 30 лет, с износом свыше 90%, а износ вагонного парка составляет 54%.

Компания строит большие планы на будущее. Членам Общественного совета рассказали о новых инфраструктурных проектах.

Это модернизация железнодорожного коридора «Достык-Мойынты». Проект позволит увеличить пропускную способность участка до 60 пар поездов и повысить скорость движения контейнерных поездов до 1 500 км/сутки. При его реализации 2880 человек получат рабочее место.

Компания планирует строительство обводной железнодорожной линии станции Алматы, что обеспечит разгрузку Алматинского узла за счет переориентации грузопотока.

Есть планы и по цифровизации. В марте текущего года совет директоров уже утвердил IT-стратегию компании до 2026 года.

«Уйдем от «зоопарка» IT-систем, зависимости от иностранных вендоров, перейдем к формату работы по принципу «Data driven company». Поэтапно заменим старые системы на современные, используя платформенный и микросервисный подходы», - заключил Ануар Ахметжанов.

Общественный совет АО «Самрук-Қазына» сформирован в декабре 2021 года путем открытого конкурсного отбора кандидатов. На сегодняшний день Совет состоит из 10 членов.