В КТЖ отчитались о работе в паводковый период

По словам генерального директора АО «Пассажирские перевозки» Жанибека Тайжанова, во время паводков компания активно перевозила пострадавших из затопленных регионов, передает корреспондент агентства Kazinform.

Во время паводков АО «Пассажирские перевозки» предоставили 113 дополнительных вагонов, компании удалось перевезти 23 тысячи человек из пострадавших регионов.

— В Атырауской области организовали прямой маршрут, который вывозил людей из Кульсары. 12,5 тысяч пассажиров вывезли, — заявил Жанибек Тайжанов на брифинге по итогам деятельности АО «Пассажирские перевозки».

Он добавил, что, по запросам Национальной гвардии и МЧС, для переброски сил перевезли порядка 4,8 тысячи человек. А также по запросу Министерства просвещения удалось вывезти 500 детей в детские лагеря.