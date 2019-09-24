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В крупном мошенничестве с депозитами россиян подозревается 59-летняя актюбинка

24 Сентября 2019 12:55
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В крупном мошенничестве с депозитами россиян подозревается 59-летняя актюбинка

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - В крупном мошенничестве с депозитами россиян подозревается 59-летняя уроженка Актюбинской области. Женщина была задержана актюбинскими полицейскими в ходе ОПМ «Розыск», передает корреспондент МИА Казинформ.

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По словам пресс-секретаря ДП Актюбинской области Ерболата Саркулова, женщина подозревалась в том, что обманным путем сняла с банковских счетов ОАО «УралСиб» 160 млн рублей, в том числе 155 и 5 млн рублей принадлежало двум вкладчикам этой организации.

«59-летняя уроженка Алгинского района была подана в розыск УМВД России по городу Магнитогорск Челябинской области за крупное хищение с банковских счетов ОАО «УралСиб». У одного вкладчика подозреваемая сняла более 155 млн рублей, у другого- 5 млн рублей. После этого ее объявили в межгосударственный розыск. Сотрудниками криминальной полиции подозреваемая была установлена и задержана в городе Алга в ходе ОПМ «Розыск»,- говорит Е.Саркулов.

Женщина водворена в следственный изолятор города Актобе, затем ее передадут российским полицейским.

Всего в ходе «Розыска» было задержано 14 уголовных преступников, из них 5 человек разыскивались правоохранительными органами стран СНГ.


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Ключевые слова: Актюбинская область, МВД РК,
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Автор:

Самал Ендибаева

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