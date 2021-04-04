14:34, 04 Апрель 2021 | GMT +6
В крупном ДТП на востоке Китая погибли 11 человек
ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 11 человек погибли и 19 получили ранения в воскресенье в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на востоке Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».
По сообщению агентства, авария произошла около 1:00 ночи на скоростной автомагистрали Шэньян - Хайкоу в провинции Цзянсу (Восточный Китай).
Грузовик пересек разделительные ограждения и столкнулся с пассажирским автобусом, от удара автобус опрокинулся. После этого последовало столкновение еще двух других грузовиков.
В результате инцидента 11 человек погибли и 19 пострадали.
В момент аварии грузовик не был перегружен, ведется расследование причин ДТП.