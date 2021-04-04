В крупном ДТП на востоке Китая погибли 11 человек

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 11 человек погибли и 19 получили ранения в воскресенье в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на востоке Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

По сообщению агентства, авария произошла около 1:00 ночи на скоростной автомагистрали Шэньян - Хайкоу в провинции Цзянсу (Восточный Китай).

Грузовик пересек разделительные ограждения и столкнулся с пассажирским автобусом, от удара автобус опрокинулся. После этого последовало столкновение еще двух других грузовиков.

В результате инцидента 11 человек погибли и 19 пострадали.

В момент аварии грузовик не был перегружен, ведется расследование причин ДТП.