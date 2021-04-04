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    14:34, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    В крупном ДТП на востоке Китая погибли 11 человек

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    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – 11 человек погибли и 19 получили ранения в воскресенье в результате столкновения грузовика и пассажирского автобуса на востоке Китая. Об этом сообщает агентство «Синьхуа», передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По сообщению агентства, авария произошла около 1:00 ночи на скоростной автомагистрали Шэньян - Хайкоу в провинции Цзянсу (Восточный Китай).

    Грузовик пересек разделительные ограждения и столкнулся с пассажирским автобусом, от удара автобус опрокинулся. После этого последовало столкновение еще двух других грузовиков.

    В результате инцидента 11 человек погибли и 19 пострадали.

    В момент аварии грузовик не был перегружен, ведется расследование причин ДТП.


    Теги:
    ДТП Китай Происшествия, ЧС Общество Происшествия Мировые новости
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