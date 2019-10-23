В крупнейшем университете Северной и Латинской Америки презентовано Послание Президента народу Казахстана

МЕХИКО. КАЗИНФОРМ - Посол Казахстана Андриан Елемесов в ходе конференции под названием «Казахстан – Лидер Центральной Азии», проведенной в Национальном Автономном университете Мексики, рассказал об основных принципах и положениях Послания Президента Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В конференции приняли участие руководство и профессорско-преподавательский состав университета, студенты факультетов политологии, социологии и международных отношений и представители местных СМИ.

Большой интерес у аудитории вызвал тот факт, что экономические изменения и социальная поддержка молодежи являются основной темой послания. Директор факультета высшего образования университета Мануэль Мартинез Хусто высказал мнение, что Мексика, как и Казахстан, находится в стадии важных государственных и социальных реформ и вопросы, затронутые в Послании, крайне полезны для мексиканского общества.

Казахстанский дипломат в ходе дискуссии предоставил полную информацию на конкретные вопросы аудитории, обсудил политическое устройство Казахстана и проводимые в стране реформы.

Стоит отметить, что Национальный Автономный Университет Мексики, насчитывающий около 400 тыс. студентов и магистрантов, является крупнейшим университетом Северной и Латинской Америки.