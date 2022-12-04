Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 467.99 eur/kzt 488.82

    rub/kzt 7.7 cny/kzt 65.06
Прогноз погоды
Астана-19-21℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    В круглосуточном режиме трудятся над восстановлением тепла в Экибастузе

    4 Декабря 2022, 00:03

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – О том, что аварийные ремонтные бригады в Экибастузе работают в круглосуточном режиме, чтобы поскорее запустить тепло полностью во всем городе, сообщила пресс-служба Правительства РК в Telegram-канале «UKIMET», передает МИА «Казинформ».

    Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности акима Экибастуза Олег Крук, сейчас в ликвидации последствий работают 430 человек, проходит укрепление сантехническими бригадами. Олег Крук пообещал сегодня ночью и завтра произвести максимальное подключение к теплу оставшихся домов.

    По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

    Всего в пунктах обогрева Экибастуза размещено 213 человек, в том числе шесть детей.

    Как сообщалось, в ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. Режим чрезвычайной ситуации объявили в городе.

    Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области в ближайшие дни нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.
    Павлодарская область Происшествия Отопительный сезон Экибастуз ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Пожар и хлопок газа произошли в овощном магазине в Алматы
    Авария произошла на напорном коллекторе в Костанае
    Авария в Экибастузе: виновные будут названы после подачи тепла во все дома
    Причину состояния теплосетей в Экибастузе Серик Жумангарин связал с тарифами
    Популярное
    1 Заменены порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, где нет тепла – аким Экибастуза
    2 Кумар Аксакалов обратился к костанайцам
    3 Когда снимут режим ЧС в Экибастузе
    4 Две новостройки остались без тепла в Караганде
    5 Назначен начальник управления Комитета по правовой статистике и спецучетам Акмолинской области
    Новости партнеров