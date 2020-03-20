В краже стада коров подозревается пастух в Алматинской области

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В дежурную часть Аксуского района обратился житель села Жаналык по факту пропажи у него 11 голов крупно-рогатого скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Незамедлительно проведены следственно-оперативные мероприятия, в результате чего по подозрению в совершении данного преступления задержан 49-летний житель Саркандского района, который сразу признался в совершении кражи. В процессе следствия выяснились интересные детали. Оказалось, что подозреваемый, работая скотником, при выпасе собственной и доверенной ему крестьянским хозяйством скотины, видя свободно пасущихся без охраны коров, в один день похитил пять, а на следующий день еще шесть коров, которых впоследствии отогнал в город Сарканд, где отдал двум своим кредиторам, в счет погашения долга», - поделился подробностями заместитель начальника районного отдела полиции Аксуского района Алматинской области майор полиции Алмас Сыдыков.

Стражам порядка удалось найти и вернуть хозяину только трех опознанных им коров. Остальные восемь были забиты и проданы в виде мясной продукции новыми владельцами, которым скотокрад передал скотину под видом собственной. Примечательно, что подозреваемый имел в собственности 20 коров.

«В данном преступлении, безусловно, есть и другая сторона медали – это халатность владельцев скота, которые зачастую оставляют свое «добро» без присмотра. В связи с этим убедительно просим граждан контролировать свой скот, чтобы он не стал легкой добычей барымтачей и не создал аварийных ситуаций на дорогах» – подытожил майор Алмас Сыдыков.

Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по п.1 ч. 3 ст. 188 УК РК. В настоящее время подозреваемый содержится в изоляторе временного содержания.