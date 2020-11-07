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В краже посылок со склада «Казпочты» подозревают жителя столицы

7 Ноября 2020 21:18
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В краже посылок со склада «Казпочты» подозревают жителя столицы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Полицейские города Нур-Султана задержали подозреваемого в краже посылок со склада «Казпочты», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции столицы.

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В Управление полиции района Сарыарка департамента полиции Нур-Султана поступило сообщение о краже посылок со склада АО «Казпочта».

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, подозреваемый в совершении преступления был установлен и задержан.

Им оказался ранее судимый 27-летний житель столицы. В ходе допроса он пояснил, что не раз заходил на территорию склада, но охранники не обращали на него внимания. Задумав совершить кражу, он беспрепятственно проник в помещение склада и украл три посылки.

Две посылки он спрятал, а третью, в которой находились запчасти автомашины «Toyota Camry» он перепродал незнакомому лицу.

Обнаруженные посылки возвращены «Казпочте».

По данному факту проводится досудебное расследование по статье «Кража» УК РК.


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#Нур-Султан   #Борьба с преступностью   #МВД РК  
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