В краже двух миллионов тенге подозревают бухгалтера в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - Павлодарские полицейские задержали 31-летняя павлодарку, растратившая миллионы знакомой, принадлежащие одному из городских ТОО, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП Павлодарской области.

«Владелица одного из ТОО, в связи с отъездом на длительный срок в другую страну, не могла осуществлять деятельность по оплате налогов организации. И ей необходим был человек, который бы отслеживал поступления денежных средств разных фирм на банковский счет организации и в случае необходимости оплачивал налоги. Таким человеком, давшей согласие, оказалась знакомая девушка-бухгалтер, которую потерпевшая знала всего год. Договорившись с ней, потерпевшая отдала флеш-карту с логином и паролем счета. Из другой страны она периодически созванивалась с девушкой и узнавала о поступлении денежных средств на счет фирмы, на что последняя отвечала, что перечислений нет», - говорится в сообщении.

В августе 2019 года она вернулась в город и в конце сентября отправившись в банк обнаружила, что на счет организации были перечислены денежные средства на сумму более 2 млн тенге, которые «знакомая» перевела на счет своей матери.

В настоящее время по данному факту начато досудебное расследование по ст. 189 УК РК.