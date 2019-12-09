В краже денег со счета больного ребенка подозревают подростка в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – 16-летний учащийся одной из школ Актобе задержан по подозрению в мошенничестве. Его подозревают в том, что путем мошеннических действий он снял с банковского счета актюбинки 790 тыс. тенге, предназначенные для лечения больного ребенка, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

«В марте этого года к нам обратилась жительница города, которая рассказала, что неизвестное лицо под предлогом помощи ее больному ребенку сняло с ее банковского счета деньги в сумме 790 тыс. тенге, собранные неравнодушными гражданами. Было начато досудебное расследование по статье «Мошенничество» УК РК, и вот в начале декабря был установлен и задержан подозреваемый - 16-летний школьник», - рассказывает пресс-секретарь ДП Ерболат Саркулов.

Ребенок потерпевшей актюбинки является инвалидом детства. Для проведения операции в клинике Санкт-Петербурга женщина начала сбор денег через социальную сеть и для перечисления денежных средств указала номер личного счета и номер банковской карты.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемый путем использования вредоносных компьютерных программ, в ходе переписки через WhatsApp, направив электронную ссылку на сотовый телефон потерпевшей, путем неправомерного доступа в информационную систему, завладел паролем к личному кабинету карточного счета «Kaspi.kz» потерпевшей. После этого он перевел деньги на игровые аккаунты «Steam» и покупку электронных денег (bitcoin). В настоящее время проводятся расследование и проверка на причастность к аналогичным преступлениям.