В краже арендуемых электросамокатов подозревают двух женщин в Талдыкоргане

ТАЛДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - В краже арендуемых электросамокатов подозревают двух жительниц Жетысуской области. Женщины задержаны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

24 апреля к полицейским Талдыкоргана обратился один из местных предпринимателей, заявивший о краже двух электросамокатов. У мужчины более сотни самокатов, которыми на прокат пользуются горожане. На каждом из них установлен JPS и специальная программа, по которой производится оплата с последующим использованием. Самокаты похитили в разных районах города. Причиненный ущерб составил 850 тысяч тенге.

Оперативникам и патрульным удалось в течение нескольких часов отыскать похищенный транспорт и возвратить законному владельцу. В качестве подозреваемых задержаны две женщины, 34 и 42 лет, одна из которых проживает в областном центре, другая в близ расположенном населенном пункте.

По обоим фактам возбуждено уголовное производство, предусмотренное ст.188 УК РК «Кража». В отношении задержанных избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».