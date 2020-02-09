В крайне тяжелом состоянии находятся восемь пострадавших в Кордайском районе

НУР-СУЛТАН КАЗИНФОРМ - На брифинге Службы центральных коммуникаций вице-министр здравоохранения РК Лязат Актаева рассказала о состоянии пострадавших в Кордайском районе Жамбылской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За медпомощью обратились 165 человек. Из них по месту обращения в медорганизации Казахстана обратилось 140 человек, в медорганизации Кыргызстана - 25 человек. Из числа обратившихся амбулаторная помощь оказана 115 пострадавшим. Это помощь, не требующая круглосуточного наблюдения. Госпитализировано 50 человек, из них 10 - в Кыргызстане. Из числа госпитализированных в медорганизации нашей страны стабильно тяжелое состояние наблюдается у 30 пациентов, крайне тяжелое состояние - у восьми», - сказала Л. Актаева.

Вице-министр отметила, что количество погибших 10 человек, на месте погибли восемь, двое погибли после проведения оперативного вмешательства в связи с травмами, не совместимыми с жизнью. На сегодня в реанимации находится восемь пациентов.

По словам Л. Актаевой, на место происшествия были направлены 14 бригад скорой медпомощи, время приезда первой бригады - девять минут. Также были задействованы бригады санавиации. На двух вертолетах в Алматы транспортированы двое пострадавших, находившихся в крайне тяжелом состоянии. Эти пациенты госпитализированы в городскую клиническую больницу №7 Алматы, четыре пациента были доставлены наземным транспортом, из них двое были госпитализированы в четвертую городскую клиническую больницу, один - в больницу скорой медицинской помощи, один - в Алматинскую многопрофильную клиническую больницу.

Напомним, 7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка.

Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter. «Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны», - написал Глава государства.

В субботу, 8 февраля, Глава государства сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области.

Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий в Кордайском районе Жамбылской области.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области рассказал восьмого февраля на брифинге в СЦК министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев.

Сегодня МВД РК сообщило о том, что число погибших в конфликте в Кордайском районе достигло 10 человек.



