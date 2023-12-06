В кратчайшие сроки подготовить проект Водного кодекса требуют казахстанские депутаты

В ближайшие 15 лет Казахстан по прогнозам ООН испытает жесточайший водный голод. К 2050 году дефицит воды возрастет в 3 раза. Мажилисмены подняли вопрос использования питьевой воды и потребовали законодательно закрепить инструменты бережного отношения к водным ресурсам страны, передает агентство Kazinform.

— Партия «AMANAT» к 2026 году обязалась обеспечить сельское население чистой питьевой водой. Мы к этому активно идем. Но толку будет мало, если также как сейчас ее станут использовать в промышленности и сельском хозяйстве. Правительство бездействует. Отсутствуют эффективные экономические механизмы, которые стимулировали бы бизнес к активному внедрению прогрессивных водосберегающих технологий. В стране нет инструментов, которые бы мотивировали, а где-то и заставляли бережно относиться к водным ресурсам. Несмотря на конкретное поручение Касым-Жомарт Кемелевича Правительству по подготовке «Водного Кодекса» предварительный проект носит декларативный, рамочный характер и не содержит инструментов эффективного водопользования. Складывается впечатление что, Правительство по вопросам воды находится в режиме спячки. Мы заявляем, Мажилису придется всех разбудит, — заявил депутат фракции AMANAT Сергей Пономарев.

По его словам, депутаты обеспокоены тем, что весенние паводковые воды бездарно уходят в почву.

— Вспомните, ведь раньше многочисленные пруды и озера использовались для полива и орошения. И даже народ там отдыхал и рыбу ловил. Ведь не случайно Глава государства в своем Послании поручил Правительству решить вопрос накопления талой воды и снижения потерь при ее передаче, — отметил мажилисмен.

В качестве примера он поделился опытом Европы в вопросе использования речных вод.

— Реку Рейн в благополучной Европе выпивают пять раз, там работают высокотехнологичные очистные сооружения, а у нас реки текут в никуда, лишь 3% воды используют повторно. Так, в Алматинскую ТЭЦ-2 заходит две трубы метрового диаметра с чистейшей горной водой, она обогревает горожан и затем сливается в канализацию. В промышленности всего 30% предприятий используют технологию оборотного водоснабжения. И так происходит везде, людям просто в голову не приходит, что вода не вечна. Из Большого Алматинского канала, построенного 40 лет назад, вода льется как из бездонного ведра, бежит мимо разрушенных лотков. Еще хуже ситуация на канале Каныша Сатпаева. При этом по официальным данным из-за дырявых каналов мы теряем ежегодно почти половину влаги. И лишь 14% орошаемых земель поливаем с использованием водосберегающих технологий, — подчеркнул С. Пономарев.

Между тем, острейший дефицит воды давно наблюдается в Кызылординской, Жамбылской, Атырауской областях. Только в Мангистау ее ежедневно не хватает 50 тысяч кубических метров.

— Об отношении к воде в стране. Мы чистим зубы, при этом тратим за минуту 10 литров живительной влаги. Сегодня чтобы побриться многие из нас, не закрывая кран, вылили ее 50 литров. Это сто вот таких бутылочек. Европейцы падают в обморок, когда видят, что мы моем автомобили питьевой водой! Все в шоке, кроме нас! Президент страны поставил задачу ввести повышенный тариф за сверхнормативное потребление воды, чтобы сформировать культуру ответственного водопотребления. Считаем должно быть так: использовал воды сверх положенной нормы, плати за каждый литр больше. Вместе с тем, призываю неравнодушных представителей гражданского общества подключится к массовой разъяснительной работе по экономии питьевой воды и формированию ответственного водопотребления у граждан страны. Если не перестанем жить одним днем и сейчас не займемся сбережением главного ресурса, то оставим своих детей и внуков в безжизненной пустыне без самого важного — воды. По-другому, никак, — сказал депутат Мажилиса РК.

Он также предложил ряд мер по решению данного вопроса:

— Ответственным членам Правительства на одном из ближайших Пленарных заседаний доложить об эффективности водосбережения и что предпринимается в этом направлении.

— В кратчайшие сроки подготовить проект главного документа — Водного Кодекса, конкретных механизмов водосбережения стимулирующих аграриев и промышленников к внедрению прогрессивных водосберегающих технологий, эффективному использованию паводковых вод.

— Минсельхозу разработать план мероприятий по ускоренному внедрению в производство влагосберегающих технологий возделывания водозатратных сельскохозяйственных культур.

В свою очередь депутат Мажилиса РК Бакытжан Базарбек поддержал предложение депутата Пономарева, отметив, что «пора бить тревогу».

— К 2040 году дефицит воды в нашей стране достигнет 15 млрд. кубических метров. Это примерно эквивалентно объему Аральского моря. Только подумайте, объем воды, который наша страна использует в качестве чистой питьевой воды, уменьшится как минимум на 50 процентов. Значит, каждый второй наш соотечественник останется без питьевой воды, не так ли?! А без питьевой воды человек живет всего три дня. Это очень опасно. Во-вторых, наши поля весной превращаются в озера, а летом — в пустыню. Эта проблема, хотя и повторяется каждый год, до сих пор не решена. Ресурсы, данные нам природой, утекают сквозь пальцы. Например, в советское время каждый совхоз собирал дождевую и снеговую воду, создавались небольшие водоемы. Потому что все это — наш внутренний водный фонд, — озвучил Б. Базарбек.

Депутат считает, что «судя по неактивным и медленным движениям Правительства», в ближайшее время проблема нехватки воды в Казахстане не будет решена.

— Водохранилища — главный стратегический объект. Поэтому нас очень беспокоит тот факт, что многие из этих важных водосберегающих объектов в стране стали частными. Неизвестно, что делают с ними хозяева водоемов и озер. Насколько они изношены, какие меры предпринимаются по их укреплению, неизвестно. После того, как водохранилище становится частным объектом, на его территорию никто не вторгается. Оно выходит из-под государственного контроля. И по отдельным фактам, в базе Государственного земельного кадастра есть даже естественные озера, выданные в качестве земельных участков. Хозяева огораживают озера, чем вызывают недовольство населения. Такие ситуации есть, как минимум, в 5-6 областях. Поэтому проведение полной инвентаризации таких объектов в нашей стране, диагностика их состояния и, при необходимости, немедленное возвращение в собственность государства — дело, не терпящее отлагательств. К примеру, есть плотины, построенные более 30-40 лет назад, это аварийные риски. Какое у них состояние, сколько из них изношено, сколько нуждается в ремонте, не ясно. Это свидетельствует о слабости контроля и мониторинга со стороны ответственных государственных органов, — отметил Бакытжан Базарбек.

Мажилисмен также отметил еще один важный объект водопользования — каналы. По его словам из 3,5 тысяч магистральных и хозяйственных каналов, более 50% — изношены.

— В результате 60% воды теряются по пути. Это большие потери. Это означает, что мы тратим воду впустую и не можем использовать ее должным образом. Вот где должна быть экономия. Учитывая серьезность вопроса, считаю необходимым создать специальную комиссию при партии «AMANAT». О настойчивых действиях партии по возвращению пастбищных угодий в государственную собственность в рамках «Жер Аманаты» известно немало. Эту практику вполне можно применить и к каналам, — добавил он.

Депутат также предложил следующиемеры по решению проблем с питьевой водой в Казахстане:

— Принять меры по возвращению на баланс государства водохранилищ, дамб, озер, плотин и других стратегически важных водных объектов страны, перешедших в частную собственность, но оставленных без присмотра, работа по которым не скоординирована.

— Рационально использовать водные ресурсы.