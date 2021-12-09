В «красную зону» вернулся один регион Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной зоне» Акмолинская область.

В «желтой зоне»: Нур-Султан, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.

В «зеленой зоне»: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.