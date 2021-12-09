Новости
В «красную зону» вернулся один регион Казахстана
9 Декабря 2021 08:07
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 9 декабря, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
Новости по темеКакой процент населения Казахстана охвачен вакцинацией против КВИ 57 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК Насколько увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
В «красной зоне» Акмолинская область.
В «желтой зоне»: Нур-Султан, Карагандинская, Павлодарская, Костанайская, Северо-Казахстанская области.
В «зеленой зоне»: Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Насколько снизилось количество больных КВИ в Казахстане
- Какой процент населения Казахстана охвачен вакцинацией против КВИ
- 57 пациентов с коронавирусом находятся на ИВЛ - Минздрав РК
- Насколько увеличилось число выздоровевших от коронавируса в Казахстане
- О санитарно-эпидемиологической ситуации рассказал Алексей Цой
- Сколько подростков и женщин вакцинировались Pfizer в Казахстане
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
954-047
Редактор
Гук Влада
954-047