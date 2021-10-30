В «красной зоне» снова четыре региона Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

Восточно-Казахстанская область вернулась в «желтую зону» по темпам распространения коронавируса.

В «красной зоне»: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой зоне»: Нур-Султан, Алматы, Актюбинская, Алматинская, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

В «зеленой зоне»: Шымкент, Атырауская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

В целом, Республика Казахстан остается в «желтой зоне».