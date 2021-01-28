РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    10:31, 28 Январь 2021 | GMT +6

    В «красной» зоне по коронавирусу по-прежнему находятся восемь регионов РК

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 28 января в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся 8 регионов, передает МИА «Казинформ».

    В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: Карагандинская область.

    В «зелёной» зоне - все остальные регионы.

    В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Регионы Казахстана Главная Общество Минздрав РК
    Сейчас читают
    Сегодня, 15:33
    Тысячелетние артефакты эпохи викингов найдены во дворе дома в Норвегии
    Сегодня, 15:18
    Как теперь выглядит ранее сгоревшее здание акимата Алматы
    Сегодня, 15:02
    Берик Жуйриктаев назначен прокурором Павлодарской области
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!