10:31, 28 Январь 2021 | GMT +6
В «красной» зоне по коронавирусу по-прежнему находятся восемь регионов РК
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 28 января в «красной» зоне по уровню заболеваемости коронавирусной инфекцией находятся 8 регионов, передает МИА «Казинформ».
В «красной» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой» зоне: Карагандинская область.
В «зелёной» зоне - все остальные регионы.
В «красной» зоне вводятся строгие ограничительные меры. В «желтой» зоне сохраняются действующие карантинные меры и усиливается контроль за их соблюдением. А «зеленая» зона показывает стабильную ситуацию, возможно ослабление ограничительных мер.