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В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана

20 Января 2022 08:25
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В «красной зоне» остаются почти все регионы Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 20 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной зоне «: Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой зоне «: Туркестанская область.

В «зеленой зоне « нет ни одного региона Казахстана.

В целом, Республика Казахстан остается в «красной зоне « по темпам распространения коронавируса.


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#Коронавирус в РК  
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