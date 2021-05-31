НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 мая 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская и Карагандинская области.

В «желтой зоне» - Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.

В «зеленой зоне» - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

В целом, Республика Казахстан находится в «желтой зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции.