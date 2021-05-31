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    09:13, 31 Май 2021 | GMT +6

    В "красной зоне" остаются два мегаполиса и две области Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 мая 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19 в Казахстане.

    В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская и Карагандинская области.
    В «желтой зоне» - Атырауская, Западно-Казахстанская, Костанайская, Павлодарская области и СКО.
    В «зеленой зоне» - Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская и Туркестанская области.

    В целом, Республика Казахстан находится в «желтой зоне» по темпам распространения коронавирусной инфекции.


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