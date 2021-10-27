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    08:30, 27 Октябрь 2021 | GMT +6

    В «красной зоне» остаются четыре области Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной зоне»: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой зоне»: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой зоне»: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.

    В целом, Республика Казахстан находится в «желтой зоне».

    Напомним, вчера город Нур-Султан впервые за долгое время вышел из «красной зоны» по темпам распространения коронавирусной инфекции.
    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Главная
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