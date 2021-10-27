08:30, 27 Октябрь 2021 | GMT +6
В «красной зоне» остаются четыре области Казахстана
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 27 октября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
В «красной зоне»: Костанайская, Павлодарская, Акмолинская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой зоне»: Нур-Султан, Алматы, Карагандинская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская области.
В «зеленой зоне»: Шымкент, Алматинская, Атырауская, Актюбинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Мангистауская области.
В целом, Республика Казахстан находится в «желтой зоне».Напомним, вчера город Нур-Султан впервые за долгое время вышел из «красной зоны» по темпам распространения коронавирусной инфекции.