В «красной зоне» остается почти вся территория Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной зоне « : Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой зоне «: Туркестанская область.

В «зеленой зоне « нет ни одного региона Казахстана.

Напомним, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 15169 новых заболевших коронавирусной инфекцией.