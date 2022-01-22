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В «красной зоне» остается почти вся территория Казахстана
22 Января 2022 09:04
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 января, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.
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В «красной зоне « : Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.
В «желтой зоне «: Туркестанская область.
В «зеленой зоне « нет ни одного региона Казахстана.
Напомним, за прошедшие сутки в республике зарегистрировано 15169 новых заболевших коронавирусной инфекцией.
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