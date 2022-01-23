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В «красной зоне» остается большинство регионов Казахстана

23 Января 2022 11:22
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В «красной зоне» остается большинство регионов Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 23 января 2022 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

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В «красной зоне « - Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Атырауская, Алматинская, Акмолинская, Актюбинская, Восточно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Жамбылская, Мангистауская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой зоне « - Туркестанская область.

В «зеленой зоне» нет ни одного региона Казахстана.


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#Коронавирус в РК  
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