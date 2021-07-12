В «красной» зоне»: медики обратились к костанайцам

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Управление здравоохранения акимата Костанайской области в связи с резким скачком числа инфицированных обратилось к жителям региона, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В связи с ростом числа инфицированных коронавирусной инфекцией, переходом области в «красную» зону, Управление здравоохранения акимата Костанайской области убедительно просит соблюдать все необходимые карантинные меры (дистанцирование, дезинфекцию, гигиену, маски). Ведь без участия каждого жителя, желаемых результатов достичь будет сложно», - говорится в обращении.

По информации областного информационного штаба, 10 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрирован 81 случай COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,46%.

Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 40, Рудный - 16, Аркалык – 13, Житикара – 5, по 2 случая в им.Майлина и Карабалыкском районах, по 1 случаю в Сарыкольском, Карасуском и Костанайском районах. 65 обследованы по самообращению, 11 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, 5 - с профилактической целью, перед госпитализацией в стационар.

Из числа инфицированных 71 с симптомами заболевания, 10 - бессимптомных.

Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 10 июля 2021 года зарегистрировано 17395 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 16497 человек.

Напомним, согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 июля, Костанайская область находилась в «желтой» зоне по распространению КВИ.