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    11:30, 19 Сентябрь 2021 | GMT +6

    В «красной зоне» два мегаполиса и шесть областей Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Опубликована матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 19 сентября 2021 года, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал МВК по нераспространению COVID-19.

    Со вчерашнего дня ситуация не измениась.

    В «красной зоне» - Нур-Султан, Алматы, Акмолинская, Актюбинская, Атырауская, Карагандинская, Костанайская, Павлодарская области.

    В «желтой зоне» - Шымкент, Алматинская, Мангистауская, Кызылординская, Северо-Казахстанская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская области.

    В «зеленой зоне» - Туркестанская и Жамбылская области.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК
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