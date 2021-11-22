В «красной» зоне по коронавирусу находятся два региона Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 ноября, в «красной» зоне по-прежнему находятся два региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

В «красной» зоне:, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.



