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    08:24, 22 Ноябрь 2021 | GMT +6

    В «красной» зоне по коронавирусу находятся два региона Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 ноября, в «красной» зоне по-прежнему находятся два региона. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

    В «красной» зоне:, Павлодарская, Северо-Казахстанская области.

    В «желтой» зоне: г. Нур-Султан, Акмолинская, Карагандинская, Костанайская области.

    В «зеленой» зоне: гг. Алматы, Шымкент, Атырауская, Актюбинская, Алматинская, Западно-Казахстанская, Туркестанская, Жамбылская, Кызылординская, Мангистауская, Восточно-Казахстанская области.



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