В Костанайской области задержали нетрезвых подростков

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Двух подростков в состоянии алкогольного опьянения задержали полицейские в Костанае в первый же день республиканского профилактического мероприятия «Дети в ночном городе», передает корреспондент МИА «Казинформ».



Как сообщили в пресс-службе департамента полиции области, в профилактическом мероприятии было задействовано не только сотрудники полиции, но и представители образования, здравоохранения и местных исполнительных органов.

«Ювенальными полицейскими привлечено за допущение нахождения. несовершеннолетних вне жилища после 23.00 часов без законных представителей- 56 законных представителей, за невыполнение родителями обязанности по воспитанию и обучению несовершеннолетних- 8 законных представителей, также выявлено 2 несовершеннолетних в состоянии опьянения», - сообщили в полиции.

Что касается родителей двух малолетних, которые распивали спиртные напитки, им грозит штраф в размере 5 МРП.

Также полицией было выявлено и поставлено на профилактический учет 15 неблагополучных семей и 19 несовершеннолетних.