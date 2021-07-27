В Костанайской области выявляют более двухсот заболевших КВИ в сутки
КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Информация об эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции озвучили в областном информационном штабе, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
«26 июля 2021 года в Костанайской области зарегистрировано 209 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 1,0%. 186 обследованы по самообращению, 19 по контакту с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции, четыре с профилактической целью.
Из числа инфицированных 190 с симптомами заболевания, 19 бессимптомных», - сообщили в облштабе.
Заболеваемость по населенным пунктам распределилась следующим образом: Костанай - 91, Рудный – 43, Аркалык – 23, Аулиекольский район – девять, по восемь случаев в Лисаковске и Денисовском районе, шесть в Мендыкаринском районе, пять случаев в районе имени Б. Майлина, по три случая в Алтынсаринском, Сарыкольском и Костанайском районах, по два случая в Амангельдинском, Камыстинскоми Узункольском районах, один случай в Карасуском районе.
Всего по Костанайской области с 3 апреля 2020 года по 26 июля 2021года зарегистрировано 19 587 случаев COVID-19. Количество выздоровевших больных - 17 748 человек.
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