В Костанайской области вырос уровень средней зарплаты

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В Костанайской области подвели итоги социально-экономического развития за 2019 год, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На совещании с участием акима области Архимеда Мухамбетова начальник областного Управления экономики и бюджетного планирования Гульбарам Мусагазина отметила, что в регионе за отчетный период наблюдается рост малого и среднего бизнеса.

«В области зарегистрировано 52,5 тыс. предпринимателей. Многие из них примут участие в реализации программы «Дорожная карта бизнеса-2020». Для этих целей в прошлом году было выделено более 2 млрд тенге. Вместе с тем наблюдается рост розничной торговли на 4,5%, уровень доходов составил 345 млрд тенге. В 2019 году расходы области выполнены на 99,7%. В текущем году в бюджете предусмотрено 313,9 млрд тенге», - сказала она.

Рост экономики региона позволил сохранить стабильность в социальной сфере. В 2019 году по программе «Еңбек» было освоено 7,7 млрд тенге.

Это позволило сократить уровень безработицы в регионе. В области мерами трудоустройства охвачено 32 тыс. человек. Высокие экономические показатели положительно повлияли и на налоговые поступления.

В итоге плановые доходы бюджета исполнены на 104,5%. Средняя зарплата в регионе выросла на 15,6% и достигла 140 309 тенге.

«В 2019 году неплохие экономические показатели. Теперь, в 2020 году, необходимо полностью выполнить планы. В этих целях все отраслевые департаменты должны комплексно реализовывать государственные программы. Главная цель на 2020 год – обеспечить рост валового регионального продукта на 4,1%», - добавила Г. Мусагазина.

В свою очередь, глава региона Архимед Мухамбетов поручил не сбавлять темпы.