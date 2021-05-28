В Костанайской области вводят ограничительные карантинные меры

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Главный санврач Костанайской области Ермуханбет Даулетбаев подписал новое постановление о применении ограничительных карантинных мер на территории области в связи с регистрацией случаев COVID-19, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Согласно новому постановлению в регионе будет усилен пропуск через границу на автопереходах прибывающих в Костанайскую область.

Обязательным условием также является ношение маски в общественном транспорте как водителям, так и пассажирам, а также обязательной обработкой дезинфицирующими средствами.

«Разрешение передвижения личного автотранспорта между регионами и в населенных пунктах; разрешение передвижения жителей по территории населенных пунктов Костанайской области с соблюдением масочного режима, социальной дистанции, группами не более 3 человек или членов одной семьи, без ограничения по времени; ограничение передвижения граждан старше 65 лет по территории населенных пунктов Костанайской области, за исключением выхода в магазины для приобретения продуктов, в аптеки, лечебные организации, вынос мусора, выгула животных», - говорится в постановлении.

Сохраняется запрет на проведение зрелищных, форумов, конференций, а также семейных, памятных мероприятий.

Приостанавливается работа развлекательных учреждений. Объекты, участвующие в проекте «Ashyq» (бильярдные, компьютерные клубы, боулинг клубы, караоке, выставки, банкетные залы, работающие по типу кафе и ресторанов, в том числе для проведения поминок), работают в соответствии с требованиями ПГГСВ РК № 22.

Кинотеатры, театры, дома культуры, концертные залы могут работать с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест.

«Разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов загородного придорожного сервиса, летних площадок, при условии наполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 50 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4-6 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 07:00 часов до 24:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований. После 24:00 часов разрешается работа только на вынос и доставку», - отмечается в постановлении.

Фудкорты снова будут работать только на вынос и доставку.

«Разрешение деятельности всех видов продовольственных магазинов с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме; разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов со штатным распорядком дня с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв. м. на 1 посетителя. Работа развлекательных зон не разрешается; разрешить работу фотосалонов, объектов по реализации цветов с соблюдением усиленных санитарно – противоэпидемических мероприятий и установлением графика работы в штатном режиме; разрешить работу продовольственных и непродовольственных рынков, в том числе крытых рынков, с соблюдением усиленных санитарно- противоэпидемических, санитарно-профилактических мер; разрешение деятельности аптек, магазинов реализации оптики и товаров медицинского назначения, без ограничений по времени; разрешение деятельности медицинских центров, кабинетов, стоматологий (по записи) с соблюдением требований зонирования и усиленного санитарно-дезинфекционного режима»,- отмечено в новом постановлении.

Запрещается организация экскурсионных, корпоративных, групповых выездов на природу и обзор достопримечательностей, за исключением групп не более 3 человек или членов одной семьи.

«Обязательное ношение медицинских или тканевых масок всем лицам при нахождении в общественных местах, в том числе на открытом воздухе, общественном транспорте, помещениях, предназначенных для посещения, обслуживания и отдыха населения за исключением: детей в возрасте до пяти лет; случаев приема пищи в местах общественного питания, лиц, занимающихся индивидуальными и групповыми занятиями спортом», - говорится в постановлении санврача.

Все постановления, вышедшие ранее, утратили силу. Новое вступает в силу с сегодняшнего дня.