КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Начальник Департамента полиции Костанайской области Бекет Аймагамбетов в ходе брифинга для журналистов рассказал об оперативной обстановке в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За последние сутки общественный порядок в Костанайской области был восстановлен. За это время сотрудниками полиции были пресечены противоправные действия группы лиц, которые пытались дестабилизировать обстановку в регионе.

«В настоящее время в области сохраняется стабильная оперативная обстановка. Общественный порядок был восстановлен ночью 6 января. В результате противоправных действий группы лиц пострадал один сотрудник полиции. При осмотре с места происшествия были изъяты несколько бутылок с горючей смесью. Кроме этого, у одного гражданина был изъят травматический пистолет», - сообщил Бекет Аймагамбетов.

В настоящее время в области введено чрезвычайное положение, усилена охрана общественного порядка. Так за нарушение общественного порядка в полицию были доставлены 245 человек. 35 человек были отпущены сразу, среди которых были несовершеннолетние и женщины. В настоящее время в области проводится документирование противоправных действий.

Бекет Аймагамбетов напомнил, что в Костанайской области с 5 января по 19 января, как и по всей Республике, введено чрезвычайное положение. Также введен комендантский час с 23:00 до 7:00 утра.

В регионе также усилена охрана общественного порядка, а также особо важных государственных стратегических объектов, объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и функционирования транспорта. Также в целях обеспечения жизнедеятельности города, разрабатываются правила работы объектов образования, здравоохранения, жизнеобеспечения и объектов бизнеса в период ЧП.

Комендатура области обращается к жителям региона и просит сохранять спокойствие, не поддаваться панике и провокационным призывам, также с пониманием относиться к проводимым мероприятиям в период ЧП.