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    18:50, 02 Июль 2021 | GMT +6

    В Костанайской области укушенная волком женщина скончалась в больнице

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Проходившая лечение в Мендикаринской районной больнице после укуса волка женщина скончалась. Факт подтвердили в пресс-службе областного управления здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «Женщина, которая находилась на лечении в Мендыкаринской больнице после укуса волком действительно скончалась. Точную причину смерти возможно назвать только после вскрытия», - сообщила пресс-секретарь ведомства Ксения Жилкибаева.

    Как сообщают местные СМИ, происшествие случилось 6 июня. Тогда волк напал на двух жителей села Узугагаш - вышеуказанную женщину и 19-летнего парня.

    Жителям села удалось справиться со зверем, одним из них волк был убит.


    Теги:
    МВД РК Происшествия, ЧС Костанайская область Происшествия Правоохранительные органы
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