В Костанайской области укушенная волком женщина скончалась в больнице

КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ — Проходившая лечение в Мендикаринской районной больнице после укуса волка женщина скончалась. Факт подтвердили в пресс-службе областного управления здравоохранения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Женщина, которая находилась на лечении в Мендыкаринской больнице после укуса волком действительно скончалась. Точную причину смерти возможно назвать только после вскрытия», - сообщила пресс-секретарь ведомства Ксения Жилкибаева.

Как сообщают местные СМИ, происшествие случилось 6 июня. Тогда волк напал на двух жителей села Узугагаш - вышеуказанную женщину и 19-летнего парня.

Жителям села удалось справиться со зверем, одним из них волк был убит.