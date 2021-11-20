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В Костанайской области стартует ревакцинация против КВИ

20 Ноября 2021 09:20
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В Костанайской области стартует ревакцинация против КВИ

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Уже со следующей недели в Костанайской области начнётся ревакцинация против коронавирусной инфекции. Об этом в ходе брифинга сообщила заместитель руководителя управления здравоохранения области Анжела Бексултанова, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«С 22 ноября в области начнется ревакцинация населения против коронавирусной инфекции. Определен контингент населения (группы риска), подлежащий ревакцинации против КВИ - это медицинские работники, педагоги, сотрудники силовых структур, персонал и контингент медико-социальных учреждений, лица старше 60 лет, лица с ослабленным иммунитетом, лица самостоятельно обследованные и имеющие отрицательный результат исследования на антитела против КВИ,- сообщила А. Бексултанова. - Ревакцинация против КВИ проводится типами вакцин, которые не применялись при первичном курсе вакцинации против КВИ».

Также в области ведется подготовка к проведению вакцинации против коронавирусной инфекции детей и подростков от 12 до 18 лет, беременных свыше 16 недель беременности, а также кормящих женщин через 42 дня после родов.

«Для охвата подлежащего контингента в количестве 66 690 человек в область ожидается поставка 133 380 доз вакцины «Комирнати» (Pfizer). В область поступило 2 единицы морозильного оборудования для хранения вакцины при температуре от -40 до -86 градусов. До конца месяца ожидается поставка еще 2 единиц»,- добавила замруководителя областного профильного ведомства.

Отмечено, что получить вакцину можно будет во всех прививочных пунктах области - в поликлиниках и медицинских пунктах объектов образования. Дети и подростки от 12 до 18 лет смогут получить вакцину только с письменного согласия родителей.

В регионе на сегодняшний день вакцинировано 336 318 человек, или 66,6% от подлежащих вакцинации, из них вторым компонентом 313 642, или 62,1%.



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#Костанайская область   #Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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