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    16:48, 04 Апрель 2021 | GMT +6

    В Костанайской области стартовал прием заявок на адресную соцпомощь

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Документы на получение адресной социальной помощи (АСП) можно сдать онлайн. Об этом сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Максим Устинов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Заявки на получение адресной социальной помощи принимаются уже на второй квартал.

    «С 1 апреля на адресную социальную помощь заявители могут обратиться через портал электронного правительства, то есть с ЭЦП зайти на данный портал и подать на АСП. У кого нет возможности, нет компьютера или нет интернета, могут обратиться в отдел занятости, центр занятости, в акимат сельского округа, где проживают, либо в уголки самообслуживания», - сообщил М. Устинов.

    Как отметили в региональной службе коммуникаций, онлайн-подача заявок была организована в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Документы принимаются через портал электронного правительства egov.kz.


    Теги:
    Социальная поддержка Цифровой Казахстан Костанайская область Другие государственные органы Акимат Общество
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