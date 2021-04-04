В Костанайской области стартовал прием заявок на адресную соцпомощь

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Документы на получение адресной социальной помощи (АСП) можно сдать онлайн. Об этом сообщил заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ акимата Костанайской области Максим Устинов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Заявки на получение адресной социальной помощи принимаются уже на второй квартал.

«С 1 апреля на адресную социальную помощь заявители могут обратиться через портал электронного правительства, то есть с ЭЦП зайти на данный портал и подать на АСП. У кого нет возможности, нет компьютера или нет интернета, могут обратиться в отдел занятости, центр занятости, в акимат сельского округа, где проживают, либо в уголки самообслуживания», - сообщил М. Устинов.

Как отметили в региональной службе коммуникаций, онлайн-подача заявок была организована в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции. Документы принимаются через портал электронного правительства egov.kz.