В Костанайской области ситуация с бензином марки АИ-95 стабильная

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В Костанайской области ситуация по обеспечению внутреннего рынка бензином марки АИ-95 стабильная: на нефтебазах области имеется 1,3 тыс. тонн бензина марки АИ-95, то есть дефицита не наблюдается. Об этом сообщили в Управлении предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».



В Костанайской области, подданным профильного ведомства, реализацию горюче-смазочных материалов осуществляют 172 автозаправочные станции. На сегодняшний день ситуация по обеспечению внутреннего рынка бензином марки АИ-95 стабильная, дефицита нет.

«Так, запас бензина марки АИ-95 на нефтебазах области составляет порядка 1,3 тыс. тонн, обеспеченность на 14 дней. При этом ежемесячная потребность – 2,9 тыс. тонн, - сообщили в областном управлении предпринимательства. — Вместе с тем, по состоянию на 1 августа оператор в лице ТОО «Petro Retail» по причине незначительных остатков, осуществляет реализацию бензина марки АИ-95 только по имеющимся обязательствам, по ранее выданным талонам. Кроме того, региональными операторами АЗС заключены контракты с поставщиками на отгрузку бензина марки АИ-95 в объеме 1,3 тыс. тонн, из них находятся в пути 0,5 тыс. тонн, часть из которых направляются в адрес ТОО «Petro Retail».

По предварительным данным профильного ведомства, объемы в адрес вышеназванной сети прибудут завтра и впоследствии заполнят пустующие АЗС.

Также в заявках на нефтеперерабатывающих заводах находятся 0,8 тыс. тонн в адрес региональных операторов.