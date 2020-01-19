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В Костанайской области семейный дебошир смертельно ранил полицейского

19 Января 2020 13:49
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В Костанайской области семейный дебошир смертельно ранил полицейского

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Полицейский погиб, спасая семью от вооруженного ножом семейного дебошира в Костанайской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции региона.

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Сообщение о семейном скандале в доме по улице Комсомольской города Тобыл поступило на пульт 102 сегодня, 19 января. Экипаж патрульной полиции в составе сержантов полиции Дархана Базарбаева и Амангельды Сыздыкова прибыл на место через шесть минут.

«Как выяснилось, 28-летний мужчина, местный житель, угрожал зарезать всю свою семью. Когда он побежал за ножом, родственники закрыли его дома и вызвали полицию. При задержании семейного дебошира сержант Дархан Базарбаев получил ножевое ранение, но смог принять все меры безопасности и обезвредить нападавшего. Однако до приезда «скорой помощи» 25-летний полицейский скончался», - сообщила пресс-секретарь ДП области Ирина Беженарь.

У Дархана Базарбаева остался четырехмесячный ребенок. Нападавший арестован, в отношении него начато досудебное расследование по статье 99 ч 2 УК РК «Убийство, лица в связи с осуществлением служебной деятельности».





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Ключевые слова: Костанайская область, МВД РК,
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Автор:

Жанара Мухамедиярова

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