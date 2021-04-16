В Костанайской области растут темпы вакцинации от коронавируса

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Порядка 2 тысяч человек в день в Костанайской области получают вакцину от коронавирусной инфекции. Раньше эта цифра едва достигала 100 человек в день. О темпах вакцинации в регионе в ходе брифинга сообщил заместитель руководителя департамента санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области Юрий Севостьянов, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В самом начале вакцинации прививалось в день не более 50 человек. Сегодня эта цифра значительно возросла.

«Количество желающих вакцинироваться с каждым днём возрастает. В настоящее время уже более 2 тысяч человек в день получают вакцину. В область поступило 36 тысяч доз вакцин, ожидается поступление ещё более 33 тысяч доз. Из них около 23 тысяч доз «Спутник V» и 10 тысяч доз других производителей», - сообщил Ю. Севостьянов.

В соответствии с постановлением главного государственного санврача РК Ерлана Киясова были определены категории лиц, которые подлежат вакцинации. Постановлением главного санврача Костанайской области Ермуханбет Даулетбаева этот перечень был расширен.

«Мы внесли значительные дополнения: судебные органы, лица старше 65 лет, работники производственных предприятий, фабрик, акционерных обществ и бизнес-структур, сотрудники консалтинговых компаний, офисных организаций, банковских и финансовых структур. Внесли в список тех лиц, которые работает на автовокзалах и железнодорожных вокзалах, персонал аэропортов. Также это люди, которые находятся в тюремном заключении,- отметил он. — Прививочные кабинеты есть в каждой поликлинике, работают и выездные бригады. Также открыт прививочный пункт в ТРЦ «Kostanay Plaza». Вакцинация идёт, темпы будут только нарастать».

Стоит отметить, что с 1 февраля 2021 года в регионе прививки от коронавирусной инфекции получили более 15 760 человек.