В Костанайской области приостанавливается деятельность развлекательных учреждений

КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - В постановление Главного государственного санитарного врача Костанайской области № 5 от 4 февраля 2021 года «Об ограничительных карантинных мерах и поэтапном их смягчении» внесены изменения, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на текст нового постановления.

Внесены следующие изменения:

- разрешение работы общественного городского транспорта с максимальным количеством выхода транспортных единиц на линии в часы пик, с наполняемостью по количеству посадочных мест, открытие всех дверей, недопущением пассажиров в общественный транспорт без защитных масок, обязательной обработкой дезинфицирующими средствами на конечной остановке, без ограничений по времени»;

- приостановление деятельности развлекательных учреждений (караоке, бильярд, кальянные, компьютерные клубы, ночные клубы, боулинг центры, детских игровых площадок и аттракционов в закрытых помещениях, батутов, и другие), банкетных залов, букмекерских контор»;

- разрешить работу фудкортов только на вынос и доставку;

- разрешить работу кинотеатров, театров с заполняемостью не более 20% от числа посадочных мест, рассадкой зрителей через два кресла по длине ряда и в шахматном порядке между рядами с соблюдением усиленных санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий, без проведения акций;

- разрешить объектам культуры проведение индивидуальных и групповых репетиций с участием не более 30 человек»;

- разрешение деятельности объектов общественного питания, в том числе объектов общественного питания загородного придорожного сервиса, при условии заполняемости не более 50% и одновременного пребывания не более 30 посетителей, нахождение за 1 столом не более 4 человек, расстояние между столами не менее 2 метров, с установлением режима работы с 07:00 часов до 24:00 часов, без проведения торжественных, семейных, памятных, коллективных мероприятий, с соблюдением требований ПГГСВ РК № 67. После 24:00 часов разрешается работа только на вынос и доставку»;

- разрешение деятельности торгово-развлекательных центров в части реализации непродовольственных товаров, торговых комплексов, торговых домов, торговых сетей, непродовольственных магазинов с 10:00 до 23:00 часов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима, заполняемостью не более 30% и не менее 4 кв.м. на 1 посетителя. Работа развлекательных зон не разрешается.

При этом работу объектов непродовольственной торговли площадью более 2000 кв. м, в том числе торгово-развлекательных центров, за исключением продуктовых магазинов, аптек, кинотеатров находящихся в них, в воскресенье – приостановить.

- разрешение деятельности парикмахерских, салонов красоты, центров и салонов, оказывающих косметические и косметологические услуги, услуги маникюра и педикюра, массажных салонов, соляриев, по предварительной записи из расчета 4 кв.м. на 1 посетителя;

- разрешение работы крытых спортивных объектов (спорткомплексы, спортшколы, спортклубы, тренировочные залы, фитнес-центры, спортивно-оздоровительные центры и другие) при обеспечении заполняемости не более 30% и не менее 5 кв. м. на одного посетителя, с установлением графика работы с 07:00 до 22:00 часов.