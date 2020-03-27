В Костанайской области пресечено два факта завышения цен на антисептики

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - В условиях введенного в стране режима чрезвычайного положения сотрудниками Департамента экономических расследований по Костанайской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено два факта незаконной реализации антисептических средств, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КФМ МФ РК.

18 марта т.г. задержан мужчина, который реализовывал антисептические средства на территории города Костанай без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Он приобрёл продукцию в количестве 50 штук объемом 1 литр на общую сумму 115 000 тенге для дальнейшей перепродажи.

22 марта путем контрольного закупа установлен факт реализации антисептических средств производства Российской Федерации (г.Челябинск) (визуально имеющие признаки кустарного производства) в количестве 200 литров по цене 400 тенге за 1 литр на общую сумму 80 000 тенге. В настоящее время проводится служебное расследование.

Вся изъятая продукция по двум фактам передана в Управление здравоохранения акимата Костанайской области.

Департамент экономических расследований по Костанайской области напоминает об ответственности за спекуляцию с ценами на социально значимые товары и средства личной защиты. Если вы столкнулись с фактами необоснованного завышения цен на медицинские маски, антисептики, жителей региона просят сообщать в департамент по телефону доверия 8 (7142) 27-34-12.