В Костанайской области планируется возвести несколько объектов здравоохранения

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — Сейчас в рамках поручений Главы государства ведется разработка проектно-сметной документации на строительство 7 объектов здравоохранения в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на руководителя управления здравоохранения Данияра Джандаева.

В этом году проведен капитальный ремонт ряда медицинских учреждений. Так, уже завершен капитальный ремонт здания прачечной Костанайского областного центра психического здоровья в городе Тобыл. Ремонт обошелся местному бюджету в 90,4 млн тенге.

По информации руководителя ведомства, сейчас ведутся работы по двухгодичному капитальному ремонту здания поликлиники № 2 в Костанае стоимостью 392,3 млн тенге.

«За счет средств местного бюджета проведены 11 текущих ремонтов на общую сумму 448,3 млн тенге. Ведется разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт 6 объектов здравоохранения на общую сумму 30 млн тенге. В рамках программы «Ауыл - Ел бесігі» завершаются работы по капитальному ремонту здания Елизаветинского фельдшерско-акушерского пункта в селе Елизаветинка района Беимбета Майлина, стоимость ремонта 52,6 млн тенге»,- озвучил данные Д. Джандаев.

В этом году также в рамках празднования 150-летия Ахмета Байтурсынова построен медицинский пункт в родном селе казахского просветителя.

Кроме этого, в рамках реализации Послания к народу Главы государства ведется разработка проектно-сметной документации по строительству 7 объектов здравоохранения, в том числе 5 врачебных амбулаторий районах Костанайской области.