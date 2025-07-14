В Костанайской области отремонтировали 16 км республиканской автодороги

Информацией поделились в пресс-службе национальной компании «ҚазАвтоЖол».

Ремонт проводился на отрезке от села Узунколь до села Троебратское, общей протяженностью 16,4 километра. Уточняется, что участок играет важную транспортную роль, соединяя Костанайскую и Северо-Казахстанскую области, а также обеспечивая выезд в Российскую Федерацию через поворот на село Пресногорьковка.

— По дороге ежедневно передвигаются жители более десятка населенных пунктов — среди них Троебратское, Сатай, Федоровка, Сокол, Сибирка, Песчанка, Пресногорьковка, Крутоярка и другие. В целом участок обслуживает транспортные потребности свыше 6 тысяч человек — порядка 34,5% населения района, — говорится в релизе.

Последний раз дорога ремонтировалась в 2006 году, а построена она была еще в 1978 году. К моменту реконструкции дорожное покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии.

В рамках среднего ремонта были выполнены работы по ресайклированию старого покрытия на глубину до 25 см, укладке нижнего и верхнего слоев асфальтобетона, укреплению обочин и нанесению дорожной разметки.

Ранее участок дороги, построенной 80 лет назад отремонтировали в Костанайской области.