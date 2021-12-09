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В Костанайской области открыли «Дом пробации»

9 Декабря 2021 14:50
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В Костанайской области открыли «Дом пробации»

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ - Открытие Дома пробации состоялось на базе площадки «Aylikolkomek alany», передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-служу ДУИС по Костанайской области.

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Данный проект, как рассказали в департаменте, запущен по инициативе прокуратуры и решению Координационного совета Костанайской области. Его основное предназначение - оказание помощи лицам, освободившимся из мест лишения свободы, и осужденным, состоящим на учете службы пробации.

«Дом пробации» - это комплексное оказание помощи подучетным лицам. В одном месте каждый осужденный, состоящий на учете, может получить квалифицированную правовую и социальную помощь или консультацию от того или иного специалиста», - пояснили в службе пробации.

Оказание социально-правовой помощи включает в себя медицинскую помощь, получение образования, овладение профессией, содействие в трудоустройстве, психологическое сопровождение, получение установленных законодательством РК льгот, и иных социальных выплат.

В рамках открытия «Дома пробации» помощь была оказана 7 осужденным. Три человека уже изъявили желание пройти обучение по программе «Бастау бизнес». Также с подучетными побеседовал и помощник прокурора района Данияр Базылкан, который подробно разъяснил информацию, касающуюся амнистии.

Стоит отметить, что подобные социальные проекты уже действуют в нескольких регионах области.

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#Костанайская область   #Пенитенциарная система   #Права человека   #МВД РК  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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