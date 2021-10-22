В Костанайской области от КВИ лечатся 443 ребенка

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией граждан, в том числе беременных и детей, Управление здравоохранения акимата Костанайской области обращается к гражданам с рекомендациями не пренебрегать мерами безопасности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Костанайской области за последнюю неделю значительно ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Только за прошлые сутки в регионе зарегистрировано 128 случаев COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,36%. Из числа инфицированных 111 были с симптомами заболевания, 17 - бессимптомных.

Как сообщила на брифинге в региональной службе коммуникаций Костанайской области заместитель руководителя управления здравоохранения акимата области Анжела Бексултанова, для противодействия коронавирусной инфекции в области развернуто 1 955 инфекционных и карантинных коек.

«В том числе это 1 665 инфекционных коек, где находится 638 пациентов, загруженность коек – 39%.

300 карантинных коек, где находится 21 пациент, загруженность коек – 7%.

За последние сутки в области зарегистрировано 128 новых случаев»,- сообщила она.

Беспокоит ведомство и тот факт, что растёт и число зараженных и среди детей и беременных.

«У нас в настоящий момент заболело детей коронавирусной инфекцией- 443 ребенка, из них в стационаре лечатся - 8, остальные на амбулаторном лечении. Также с КВИ зарегистрировано 53 беременные женщины, трое из них - сейчас в реанимации»,- добавила А. Бексултанова.

В связи с этим, Управление обращается ко всем жителям области с просьбой не пренебрегать мерами профилактики, не забывать про ношение масок и социальную дистанцию. Беременным же стоит подумать не только о своем здоровье, но и здоровье будущего ребенка, и как можно реже посещать места массового скопления людей.

В управлении также отметили, что на сегодня темпы вакцинации снижены в связи с сезоном ОРВИ и гриппа. В день в области в среднем прививается от 500 до 1000 человек. Однако для всех желающих продолжают работу 190 стационарных и передвижных прививочных пункта.

«Всего в области вакцинировано 325 278 человек или 64,4% от подлежащих вакцинации (505 068 человек), из них вторым компонентом 301 660 или 59,7%.

С 3 апреля 2020 года по сегодняшний день в области зарегистрировано 35 637 случаев КВИ. Из них детей до 14 лет - 3719, 6 754 случаев - носительства без клинических проявлений», - подытожила А. Бексултанова.