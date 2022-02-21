+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: -2 °С
USD 428.32 EUR 486.96
RUB 5.65 CNY 67.71
Скачать
Новости
Вся лента >>>

В Костанайской области от КВИ лечатся 370 человек

21 Февраля 2022 14:57
Поделиться:
В Костанайской области от КВИ лечатся 370 человек

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В областном акимате состоялось заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». О том, какая эпидемиологическая ситуация в регионе, в своём Instagram сообщил глава региона Архимед Мухамбетов.

Новости по теме
Сколько человек вакцинировалиcь от COVID-19 за сутки в Алматы
Январские события: Более 100 пострадавших полицейских находятся на лечении 15 случаев КВИ и два летальных исхода зафиксировано в Кыргызстане за сутки Костанайский сельчанин получил удостоверение личности спустя 20 лет

В ходе заседания были заслушаны акимы городов Костанай, Аркалык и Рудный, а также акимы Костанайского и Житикаринского районов.

«В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет по области 27,4%. На лечении находятся 370 человек. Вакцинацию первым компонентом прошли 356 342 человек, что касается второго компонента, то его получили 340 023 человека», - сообщил в посте А. Мухамбетов.

В регионе также продолжается вакцинация беременных и кормящих женщин, а также детей и подростков вакциной Pfizer. Вместе с тем, ревакцинировано 96 410 человек. Данная работа - на контроле местных властей.

«В области активно проводятся информационно-разъяснительные работы по освещению вакцинации. Рекомендую каждому жителю области, не имеющему медицинских противопоказаний к вакцинации, привиться от КВИ. Проявите заботу к собственному здоровью и здоровью своих близких и родных»,- подытожил он.

В целом, согласно информации областного информационного штаба, эпидситуация в регионе стабильная. Накануне в Костанайской области зарегистрировано 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,12 %

Напомним, ранее сообщалось о том, что почти 6000 костанайских подростков получили полную вакцинацию Pfizer.


Подписывайтесь на наш канал:

#Здравоохранение   #Регионы   #Общество   #Коронавирус в РК   #Вакцинация  
Поделиться:

Автор:

Жанна Мусабаева

Новости по теме
Сколько человек вакцинировалиcь от COVID-19 за сутки в Алматы
Январские события: Более 100 пострадавших полицейских находятся на лечении
15 случаев КВИ и два летальных исхода зафиксировано в Кыргызстане за сутки
Костанайский сельчанин получил удостоверение личности спустя 20 лет
Популярное
1 Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен
2 Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
3 627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
4 Парень из Тараза  похудел на 20 кг ради службы в армии
5 Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
6 От чего зависит размер пенсии в Казахстане
Читайте также
Фейк: Нобелевский лауреат подтвердил связь ревакцинации и ВИЧ
Случаи обмана со стороны трудовых мигрантов участились в РК – МВД
Казахстану предстоят большие реформы - мажилисмен
Штормовое предупреждение объявлено в восьми областях Казахстана
627 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Парень из Тараза  похудел на 20 кг ради службы в армии
Бывший министр обороны Мурат Бектанов задержан
От чего зависит размер пенсии в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив