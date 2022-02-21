В Костанайской области от КВИ лечатся 370 человек

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ — В областном акимате состоялось заседание Оперативного штаба по недопущению распространения КВИ, передаёт корреспондент МИА «Казинформ». О том, какая эпидемиологическая ситуация в регионе, в своём Instagram сообщил глава региона Архимед Мухамбетов.

В ходе заседания были заслушаны акимы городов Костанай, Аркалык и Рудный, а также акимы Костанайского и Житикаринского районов.

«В настоящее время загруженность инфекционных коек составляет по области 27,4%. На лечении находятся 370 человек. Вакцинацию первым компонентом прошли 356 342 человек, что касается второго компонента, то его получили 340 023 человека», - сообщил в посте А. Мухамбетов.

В регионе также продолжается вакцинация беременных и кормящих женщин, а также детей и подростков вакциной Pfizer. Вместе с тем, ревакцинировано 96 410 человек. Данная работа - на контроле местных властей.

«В области активно проводятся информационно-разъяснительные работы по освещению вакцинации. Рекомендую каждому жителю области, не имеющему медицинских противопоказаний к вакцинации, привиться от КВИ. Проявите заботу к собственному здоровью и здоровью своих близких и родных»,- подытожил он.

В целом, согласно информации областного информационного штаба, эпидситуация в регионе стабильная. Накануне в Костанайской области зарегистрировано 64 случая COVID-19, темп прироста заболеваемости за сутки составил – 0,12 %

Напомним, ранее сообщалось о том, что почти 6000 костанайских подростков получили полную вакцинацию Pfizer.