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В Костанайской области освободили задержанных за нарушение режима ЧП граждан

17 Января 2022 13:50
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В Костанайской области освободили задержанных за нарушение режима ЧП граждан

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ —В судебной коллегии по уголовным делам Костанайского областного суда рассмотрены административные дела в отношении 21 лица, привлеченных за нарушение режима чрезвычайного положения, передаёт корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу облсуда.

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Согласно материалам дел, 12 правонарушителей находились во время комендантского часа вне места проживания (ст.476 ч.1 п.10 КоАП), а 9 участвовали в митинге на площади областного акимата в нарушение закона о проведении мирных собраний.

«Судами первой инстанцией были наложены административные взыскания в виде административных арестов сроком от 7 до 15 суток. Ввиду несоответствия наложенных постановлениями административного взыскания характеру совершенного правонарушения и с учетом личности правонарушителей, судебная коллегия смягчила всем наложенные взыскания, снизив сроки административных арестов в пределах от 1 до 5 суток, ограничившись отбытым сроком»,- прокомментировали в суде.

Постановления вступили в законную силу.

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#Костанайская область   #Суды   #Генпрокуратура   #ЧП-2022  
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Автор:

Жанна Мусабаева

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