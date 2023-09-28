В Костанайской области обсудили, как будут решать вопрос с ликвидацией мусора и стихийных свалок

Очередное заседание прошло под руководством акима области Кумара Аксакалова. На повестке – основной вопрос по ликвидации стихийных свалок и решению мусорной проблемы по регионам области, передает МИА «Казинформ».

Согласно космическому мониторингу, который охватил 6 городов и частично 9 районов, есть положительная динамика в ликвидации стихийных свалок. Если в 2018 году из выявленного количества было ликвидировано 44%, то по данным 2023 года, уничтожено 96% свалок.

Всего, за текущий период было ликвидировано 427 свалок из 464 обнаруженных. 22 объекта, свалками признаны не были. На данный момент осталось убрать 15 свалок. Это город Костанай - 6, город Рудный - 3 и Аркалык - 3, остальные находятся в районах. Не остается без внимания и работа внутри населенных пунктов.

- За загрязнение мест общего пользования, нарушение правил благоустройства в текущем году сотрудниками полиции привлечено к административной ответственности 5554 юридических и физических лиц (5383 предупреждений, 171 штрафов на сумму 17,2 млн. тенге) по статье 505 Кодекса об административных правонарушениях РК, - сообщил руководитель управления природных ресурсов области Нурлан Катарбеков.

Для размещения отходов, в области имеется 239 полигонов ТБО, из которых 129 (54%) приведены в соответствие законодательным требованиям.

- Отмечаем, что ежегодно увеличивается доля утилизации и переработки твердых бытовых отходов, что способствует сокращению несанкционированных свалок. Так, за последние 6 лет доля утилизации возросла в 10 раз, с 1,8% до 18,5%. Система раздельного сбора отходов налажена в 53 населенных пунктах области (установлено около 2000 специализированных контейнеров). Сортировка отходов производится в 29 населенных пунктах на полигонах ТБО и мусоросортировочных площадках ручным и механизированным способом, - отметил Нурлан Катарбаев.

Что еще проводится для уменьшения мусора? Внимание уделяется сортировке - для этих целей, в области имеется 6 мусоросортировочных линий. В 7 населенных пунктах работает 15 пунктов приема вторсырья. 12 частных компаний осуществляют переработку вторсырья и выпускают 14 видов готовой продукции.

Причиной появления стихийных свалок назвали и обращение со строительным мусором. Несколько предприятий области поделились полезным опытом в переработке строительных материалов. К примеру, ТОО «EkoLabRecycling» (г.Костанай) производит переработку строительных отходов. Полученный после дробления материал используется в различных сферах строительства. В Лисаковске, на полигоне ТБО установлены камнедробилка и щепорез, а в Рудном открыта площадка для приема, хранения строительных отходов, планируется приобретение оборудования для переработки строительных отходов.

В сельской местности строительные отходы используются в качестве вторичного материального ресурса для засыпки и выравнивания рельефа местности, формирования подъездных путей, подсыпки дорог, что соответствует требованиям Экологического кодекса РК.

В ходе встречи, было предложено проработать вопрос по обеспечению мусоровозов GPS-навигаторами до конца этого года, а также провести превентивные мероприятия, а именно подворовые обходы, где население следует предупредить об ответственности в сфере нарушений правил благоустройства.

- Акимы городов и районов, хочу к вам обратиться. Хотим мы этого или нет, нравится нам это или не нравится, в любом случае эта работа лежит на нас. Мы как местный исполнительный орган обязаны эту работу проводить, поэтому я попрошу вас взять этот вопрос на контроль, - подчеркнул заместитель акима области Арман Абенов.

В завершении Кумар Аксакалов поручил до 1 июля 2024 года акиматам городов и районов привести в соответствие с законодательными требованиям полигоны твердых бытовых отходов.