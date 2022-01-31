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В Костанайской области наказывают супермаркеты за завышение цен на продовольствие

31 Января 2022 19:05
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В Костанайской области наказывают супермаркеты за завышение цен на продовольствие

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Костанайской области наказывают супермаркеты за завышение цен на продовольствие. Об этом сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Сдерживание цен на социально значимые продовольственные товары осуществляется в рамках утвержденных Правил реализации механизмов стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары по Костанайской области, согласно постановлению акимата от 11 сентября 2019 года. На реализацию механизма ценообразования на социально значимые продовольственные товары (СЗПТ) выделено 4 млрд 803 млн тенге, из них на деятельность стабфонда – 2 819 млн. тенге, на «оборотную схему» - 1 984 млн тенге. Дополнительно планируется выделение бюджетных средств на форвардный закуп продукции в стабфонд на сумму 450 млн тенге и «оборотную схему» для предоставления займа розничной сети по реализации СЗПТ на сумму 400 млн тенге. В стабилизационном фонде сформированы запасы по 14 наименованиям в объеме 8,1 тыс. тонн на сумму 1,9 млрд тенге. Осуществлен форвардный закуп продовольственных товаров на сумму 442 млн тенге», – говорится в сообщении ведомства.

Также пресс-служба сообщает, что АО «СПК «Тобол» проводит товарные интервенции по 12 наименованиям продукции на территории области. При этом, фиксированная цена в розничной торговле на рожки - 188 тенге/кг, говядина - 1700 тенге/кг, муку – 120 тенге/ кг, масло сливочное – 1800 тенге/кг, рис – 230 тенге/кг, мясо кур - 800 тенге/кг, масло подсолнечное – 710 тенге/кг, картофель 140 тенге/кг, морковь 148 тенге/кг, лук 82 тенге/кг, капуста 110 тенге/кг, яйцо -390 тенге/десяток.

Для стабилизации цен социального хлеба из муки первого сорта из стабилизационного фонда реализуется мука хлебопекарням по 100 тенге за килограмм.

По фактам завышения торговых надбавок к 6 супермаркетам областного центра (ТОО «RAUZET Сауда», ТОО «Солнечный», ТОО «Астыкжан Костанай», ТОО «ТС Меркурий», ТОО «Низкоцен», ТОО «Особа»), наложены административные взыскания в виде предупреждения.


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#Костанайская область   #Экономика   #Цены и тарифы   #Минторговли  
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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