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В Костанайской области наблюдается рост в промышленности

3 Декабря 2021 16:52
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В Костанайской области наблюдается рост в промышленности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В промышленности Костанайской области наблюдается рост на 8,1%. Об этом заявил на брифинге в СЦК аким Костанайской области Архимед Мухамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«В промышленности рост обеспечен на 8,1%, в строительстве – 6 %, по вводу жилья – 25,5%, инвестиции в основной капитал увеличены на 11 %», - сказал Архимед Мухамбетов.

По данным областного акимата, с начала года промышленными предприятиями произведено продукции на 1 870,2 млрд. тенге.

Значительный рост во многом обеспечен предприятиями, реализовавшими в годы индустриализации инвестиционные проекты. Так, на 13,5% демонстрирует рост обрабатывающая промышленность за счет увеличения производства продукции машиностроения (на 17,7%), металлургии (на 20,2%), производства неметаллической продукции (на 35,6%) и продуктов питания (на 1,3%).


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#Костанайская область   #Акимат   #Промышленность   #Экономика  
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Автор:

Серик Сабеков

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